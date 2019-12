Alexander Albon wil en verwacht een 'normaler' seizoen in 2020

Het jaar 2019 kan voor Alexander Albon omschreven worden als een achtbaan. De Britse Thai verwacht dat hij in 2020 een jaar tegemoet gaat dat een stuk 'normaler' is dan zijn afgelopen twaalf maanden.

Het had weinig gescheeld of Albon was in het seizoen 2018/19 een van de coureurs van Nissan e.dams geweest in de Formule E, nadat hij derde werd in de Formule 2. Tegen het einde van het jaar kreeg hij echter toch een telefoontje van Red Bull, waardoor hij per begin 2019 plaats mocht nemen in de Toro Rosso. Daar bleef het echter niet bij, want halverwege het jaar mocht hij Pierre Gasly vervangen bij Red Bull Racing.

Inmiddels heeft Albon contractverlenging bij Red Bull voor 2020 in de wacht weten te slepen en zelf hoopt hij dat dit een voorbode is van een normaler jaar, nadat 2019 volgens hem niet normaal en als een achtbaan verliep. "Dit jaar was als mijn eerste jaar absoluut niet normaal. Ik heb het gevoel dat volgend jaar wat normaler zal verlopen."

Albon 'kan veel leren' van teamgenoot Verstappen

Halverwege zijn debuutseizoen kreeg Albon dus ineens de kans om zich bij Red Bull Racing te bewijzen, nadat Gasly vanwege een tegenvallende eerste seizoenshelft het veld moest ruimen. De 23-jarige Thai werd daardoor de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, een coureur die alom beschouwd wordt als een van de sterren in de Formule 1. Albon heeft er geen problemen mee dat hij het tegen een sterke teamgenoot moet opnemen.

"Welke betere manier is er om te leren en mezelf voor te bereiden dan een teamgenoot te hebben die een van de snelste gasten op de grid is? Hij heeft al meerdere jaren ervaring binnen het team en weet hoe hij het beste eruit moet halen. Voor mij is dat nog een leerproces. Het is echter iets goeds en een doel om na te streven."