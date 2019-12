Grosjean ziet Hamilton als een van de vijf beste coureurs aller tijden

Lewis Hamilton wordt door menigeen gezien als een van de beste coureurs ooit. Ook Romain Grosjean ziet dat zo: hij gelooft dat de zesvoudig wereldkampioen in de top 5 van beste coureurs ooit staat.

Afgelopen seizoen werd Hamilton voor de zesde keer wereldkampioen en voor de vijfde keer sinds 2014. De Brit wist teamgenoot Valtteri Bottas uiteindelijk relatief eenvoudig aan de kant te zetten. Hamilton is al in het bezit van het record voor meeste pole positions, terwijl de records van Michael Schumacher op het vlak van overwinningen (91 om 84) en wereldtitels (7 om 6) binnen bereik zijn.

Grosjean prijst de verrichtingen en de kwaliteiten van Hamilton, maar merkt ook op dat Mercedes hem geholpen heeft om in deze positie te komen. "Ik denk dat Lewis het geweldig gedaan heeft en dat geldt ook voor Mercedes", zegt Grosjean. "Je kan niet wereldkampioen worden zonder een goede auto."

"Het is een heel goede combinatie geweest. Hij staat absoluut in mijn top vijf qua coureurs. Het is zo lastig te vergelijken, want er zijn zoveel goede coureurs. Je hebt Fangio, Schumacher, Senna, Lewis, Clark... er zijn er zoveel en dat is het probleem. Het is heel lastig om te zeggen wie er in de top 5 staat, maar hij doet het geweldig."

Komend jaar kan Hamilton het recordaantal wereldtitels van Schumacher evenaren en dat zal hij proberen in dienst van Mercedes. Zijn contract bij de Duitse grootmacht loopt eind 2020 af. In de afgelopen weken werd Hamilton regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Ferrari voor het seizoen 2021, waarbij mogelijk ook teambaas Toto Wolff zich in dezelfde richting zal begeven.