Verstappen positief over 2020: "Hopelijk zijn alle circuits dan een Red Bull-circuit"

Max Verstappen kijkt met een positief gevoel naar het seizoen 2020. De Nederlander voelt zich goed bij Red Bull Racing en hoopt dat hij volgend seizoen met zijn RB16 op alle circuits uit de voeten kan.

In 2019 werkte Verstappen zijn beste seizoen tot nu toe in de Formule 1 af. Hij eindigde het jaar op de derde positie in het kampioenschap, nadat hij drie zeges en in totaal negen podiumplaatsen wist te behalen. Bovendien stond hij voor het eerst in zijn F1-carrière op pole position. Daar houdt het echter niet op met de ambities van Verstappen, die hoopt in 2020 voor de wereldtitel te kunnen gaan.

"We hebben van het afgelopen seizoen geleerd en komend jaar hebben we geen excuses meer", vertelde Helmut Marko aan ServusTV, waar hij samen met Verstappen terugblikte op het seizoen 2019. "Onze Honda-krachtbron is top, Max is dat ook en nu moeten wij een goed chassis leveren. We liggen momenteel twee weken voor op de planning en het gaat beter dan ooit te voren."

Verstappen vult de talentscout en adviseur van Red Bull aan. "Ik wil meer races in een seizoen winnen. We hopen volgend jaar vanaf het begin mee te kunnen strijden en een kans te hebben om voor de wereldtitel te gaan. Ik sta er positief in. Ik voel me goed binnen Red Bull, alles loopt heel goed en dat is het belangrijkste. We willen allemaal samen winnen. Ik ben relaxed en wil graag met Red Bull winnen."

Verstappen wil sterk presteren in Zandvoort

In 2020 krijgt Verstappen een tweede thuisrace: naast de Belgische Grand Prix in het land waar hij geboren werd, zal hij komend seizoen ook weer racen in Nederland. Vanzelfsprekend hoopt Verstappen dat hij een mooie prestatie neer kan zetten op Circuit Zandvoort, maar dat is niet het enige circuit waarbij hij hoopt op succes. "Hopelijk is volgend jaar elk circuit een Red Bull-circuit."