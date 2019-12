Daniel Ricciardo: "P14 in België voelde als een van de beste races ooit"

Daniel Ricciardo heeft een opvallende keuze gemaakt voor wat zijn beste race van het seizoen 2019 was. De niet naar wens verlopen Grand Prix van België vond hij zijn beste race.

In zijn eerste jaar bij Renault had Ricciardo het geregeld lastig met zijn bolide, maar in Canada en Italië kende hij toch twee hoogtepunten. Op het Circuit Gilles Villeneuve kwalificeerde hij zich op de vierde positie en eindigde hij de race in de top 6, terwijl hij op Monza zelf een knappe vierde positie wist te behalen. Toch zijn dat niet de races waar Ricciardo dit jaar de meeste voldoening uit wist te halen.

"Ik ga geen voor de hand liggende races noemen. De resultaten zouden namelijk zeggen Monza of Canada, dus iedereen zal me raar aankijken als ik Spa noem. 'Wat gebeurde daar dan? Je was nergens te bekennen'. Maar door de omstandigheden en het feit dat ik in de eerste bocht geraakt werd en veel schade aan mijn vloer had, was dat mijn hoogtepunt."

'Keren vol gas door Eau Rouge op één hand te tellen'

De schade aan de auto en het dodelijke ongeluk van Anthoine Hubert op zaterdag zorgden voor wat angst bij Ricciardo. "We hadden door de schade veel minder downforce en ik denk dat het op een hand te tellen is hoe vaak ik vol gas door Eau Rouge ben gegaan tijdens de race. Dat geeft misschien wel een beetje een idee van hoe angstaanjagend het was."

"Ik weet het ook niet helemaal precies, maar die dag reed ik met een bepaalde focus en een vorm van inspiratie", vervolgt Ricciardo over zijn race, die hij uiteindelijk op de veertiende positie zou afsluiten. "Ik was heel blij met hoe ik reed, maar eindigde uiteindelijk op de veertiende plek. Op persoonlijk vlak voelde het echter als een van de beste races ooit."