Nico Hülkenberg: "Mijn hart bloedde na zien beelden Braziliaanse Grand Prix 2012"

Nico Hülkenberg heeft vrede met het verloop van zijn Formule 1-carrière, maar er is een dag waarvan hij had gewild dat deze anders was afgelopen: de zondag van de Grand Prix van Brazilië in 2012.

In de eerste fase van zijn Formule 1-carrière kende Hülkenberg bijzondere races in São Paulo. De Duitser pakte in zijn debuutseizoen in 2010 op Interlagos op een opdrogende baan zijn eerste en uiteindelijk enige pole position in de Formule 1. Twee jaar later, in zijn tweede seizoen, kwam Hülkenberg het dichtste bij een overwinning in de Formule 1, toen hij namens Force India om de leiding vocht.

Voor een safety car-fase hadden Hülkenberg en Jenson Button een voorsprong van vijftig seconden op de concurrentie, maar na de safety car-fase crashte de Duitser met Lewis Hamilton in het gevecht om de leiding. Hülkenberg keek de race enkele weken geleden nog eens terug en de beelden van die wedstrijd deden toch een beetje pijn, en graag had hij een ander einde gezien van die dag.

"Ironisch genoeg keek ik voor Abu Dhabi naar oude races op Sky, en toen die race was bezig toen ik inschakelde. Ik lag aan de leiding, bekeek alles nogmaals en mijn hart bloedde. Dat was dé dag. Ik bedoel, voor de safety car had ik 50 seconden voorsprong. Dat was dus een bijzondere race, een bijzondere dag, met een heel jonge Hulk. Dat was een van de speciale ritten uit de geschiedenis."

'Lastig te zeggen' of zege verloop loopbaan had veranderd

De F1-carrière van Hülkenberg lijkt er nu op te zitten, nadat hij na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi moet vertrekken bij Renault. De Duitser weet niet of een zege in Brazilië in 2012 het verloop van zijn carrière had veranderd. "Misschien wel. Het is echter altijd lastig om te zeggen wat er gebeurd zou zijn in die situatie. Ik weet het niet."