CEO Ferrari: "Ontmoeting Elkann en Hamilton uit het verband gerukt"

Ferrari-CEO Louis Camilleri heeft gereageerd op de geruchten dat Lewis Hamilton ontmoetingen heeft gehad met Ferrari-president John Elkann. Hij stelt dat dit uit haar verband is gerukt.

Tijdens het Grand Prix-weekend in Abu Dhabi kwamen er verhalen naar buiten dat Hamilton gedurende 2019 ontmoetingen gehad zou hebben met Elkann, waarna de zesvoudig wereldkampioen in verband werd gebracht met een overstap naar de Scuderia. Dat zou dan in 2021 moeten gebeuren, zodra het contract van Hamilton bij Mercedes afloopt en Ferrari ook een opening heeft.

Camilleri ontkende tijdens de kerstlunch van Ferrari met de media niet dat die ontmoeting er geweest is, maar hij stelt wel dat het uit zijn verband is gerukt. "Het was een sociaal evenement en dat is uit haar verband gerukt en opgeblazen. Het was namelijk een sociaal evenement en ze hebben een aantal gemeenschappelijke vrienden."

Ferrari gevleid door interesse Hamilton

Camilleri benadrukte ook dat Ferrari geen haast heeft om knopen door te hakken met het oog op 2021. Een van de zitjes zal in dat seizoen hoe dan ook bezet worden door Charles Leclerc, die in bezit is van een meerjarige deal bij het team. Mocht Hamilton de overstap willen maken, dan zal dat ten koste gaan van Vettel, wiens contract eind 2020 afloopt.

"Het feit is dat we een overeenkomst voor de lange termijn hebben met een van de coureurs en dat het contract met de andere coureur aan het eind van 2020 afloopt", stelt Camilleri. "We zijn zeer gevleid dat Lewis in het bijzonder, maar ook andere coureurs naar ons team willen komen, maar het zou erg voorbarig zijn om nu al knopen door te hakken. Het zou voorbaring zijn om nu al dingen te beslissen voor de toekomst."