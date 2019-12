Ferrari presenteert nieuwe bolide voor 2020 al op 11 februari

Het seizoen 2019 is net anderhalve week achter de rug, maar de eerste presentatiedatum kan al in de agenda's opgeschreven worden. Ferrari trekt op 11 februari al het doek van haar bolide voor 2020.

Dat maakte teambaas Mattia Binotto bekend tijdens de kerstlunch die Ferrari ieder jaar voor de media organiseert. Met de aankondiging is Ferrari het eerste team dat een datum geprikt heeft voor de presentatie van de auto voor 2020. Door de auto op 11 februari al te presenteren, is het team vier dagen eerder dan het geval was in 2019. Toen werd de SF90 op 15 februari onthuld.

Volgens Binotto zit er een reden achter de vervroegde presentatie van de bolide. "We zullen de auto erg vroeg onthullen. Ik denk dat we de eersten zijn. De reden dat we de onthulling naar voren halen is omdat we nog wat homologaties op de dynamo moeten doen, voordat we naar Barcelona gaan voor de wintertests. We onthullen de auto op 11 februari 2020 en snel daarna hebben we intens testprogramma op de banken, voor we naar Barcelona gaan."

De wintertests beginnen dit jaar een dag later dan in 2019, terwijl het aantal testdagen is ingeperkt van acht naar zes. De eerste testweek is van 19 tot en met 21 februari, waarna de teams precies een week later hun tweede testweek afwerken. Na 28 februari beginnen de laatste voorbereidingen op de start van het seizoen: die vindt op 15 maart plaats in Australië.

Schema presentatie 2020-bolides