Eerste beelden wissel Lewis Hamilton en Valentino Rossi gelekt

Valentino Rossi en Lewis Hamilton werkten afgelopen maandag een speciale testdag af op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia. De grootheden uit de MotoGP en de Formule 1 wisselden in Spanje van materiaal.

Vanuit de officiële kanalen van Hamilton, Rossi, Mercedes, het Yamaha MotoGP-team en gemeenschappelijke sponsor Monster Energy is tot op heden nog niets naar buiten gekomen over het evenement. Hamilton sprak zich vandaag op Instagram wel kort even uit over wat hij 'de beste dag ooit' noemde: "Jammer dat er nog geen nieuws is over wat Valentino en ik gedaan hebben, maar alles wat ik kan zeggen is dat het episch was. We hebben het beiden geweldig gedaan, hadden geen problemen en het was de beste dag ooit."

Veel fans vragen zich af waar het beeldmateriaal van de wissel, die achter gesloten deuren plaatsvond, blijft. Een Instagram-account lijkt nu toch beslag te hebben gelegd op een samengestelde video van de dag, waarbij Rossi plaatsnam in de Mercedes W08 uit 2017, terwijl Hamilton de Yamaha M1 mocht uitproberen. Later op de dag kwamen de Italiaan en de Brit samen nog de baan op met de MotoGP-machines.