Brown lovend over Seidl: "Heeft politieke aspect uit McLaren weten te halen"

Zak Brown is zeer tevreden over het werk dat teambaas Andreas Seidl heeft gedaan in zijn eerste jaar bij McLaren. Het hele politieke spel binnen het team is volgens de CEO nu verleden tijd.

McLaren vierde in 2019 een jaar van wederopstanding. Na drie lastige jaren in de samenwerking met Honda werd vorig jaar de weg omhoog al gevonden, en die lijn wist het team uit Woking in 2019 vast te houden. Op overtuigende wijze werd de vierde positie in het kampioenschap binnengehaald, nota bene terwijl het team met Lando Norris en Carlos Sainz twee nieuwe coureurs aanstelde.

Ook was er een nieuwe teambaas in Seidl, die volgens Brown in zijn eerste maanden bij het team voor duidelijkheid heeft gezorgd. "Er waren te veel chefs in de keuken. Er gebeurden veel dingen binnen het bedrijf en onder de aandeelhouders. Er was een gebrek aan helderheid en leiderschap, maar dat ligt nu allemaal bij een persoon en Andreas heeft het geweldig gedaan", vertelde Brown aan Marca.

"Hij heeft de auto natuurlijk niet gebouwd, want dat werd vorig jaar gedaan", vervolgt hij over Seidl, die hiervoor het zeer succesvolle LMP1-programma van Porsche aanstuurde. "Hij heeft echter helderheid en leiderschap binnen de organisatie gebracht met een simpelere structuur, waarbij James Key en Andrea Stella betrokken zijn, en hij maakte duidelijk wat iedere persoon zou moeten doen."

"Hij heeft de politiek uit het team gehaald, want dat is wat het kan worden als er een leider mist. Daardoor zijn er betere ontwikkelingen naar de auto gekomen en vallen er andere dingen samen, wat essentieel is voor ieder bedrijf. We moesten onze slechte reeks uit het verleden omdraaien."