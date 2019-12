Degradatie 'schok' voor Gasly: "Terugzetting was niet eerlijk"

Pierre Gasly kende in 2019 een seizoen met als dieptepunt de degradatie naar Scuderia Toro Rosso voor de Grand Prix van België. Persoonlijk denkt hij dat die degradatie niet eerlijk was.

Na slechts één seizoen in de Formule 1 kreeg Gasly begin 2019 de kans om zich te bewijzen bij Red Bull Racing. Daar waar gehoopt werd dat hij teamgenoot Max Verstappen goed bij zou kunnen houden, vielen de resultaten zwaar tegen. Dat erkent de GP2-kampioen van 2017 ook, maar de degradatie voor Spa kwam als een schok. "Natuurlijk was ik erg geschokt en een soort van boos toen ik het nieuws hoorde."

"Ik denk niet dat het eerlijk was, want deze eerste zes maanden kwamen niet in de buurt van wat we hadden moeten laten zien. Daar zit je mee, want je wil in de snelste auto zitten. Ik heb geprobeerd om veranderingen door te voeren, en er zijn mij dingen beloofd die niet nagekomen werden. Er waren veel dingen die niet op de juiste manier gingen. Uiteindelijk was dit echter de situatie, het is gebeurd en ik kon het niet veranderen."

Drang om zich te bewijzen na degradatie

De degradatie naar Toro Rosso zorgde ervoor dat er een enorme drang naar boven kwam bij Gasly om zich te bewijzen. Het vuurtje in de Fransman werd aangewakkerd en vanaf de race in België wist hij op consistente basis zijn niveau te verhogen, met als ultieme beloning de podiumplaats in Brazilië. "Ik dacht, ik heb nu negen races waarin ik mijn skills, snelheid en consistentie ga laten zien, de dingen die ik heb laten zien in de single seaters tot Red Bull heb laten zien."

"Ik ben in ieder seizoen in iedere auto van iedere verschillende categorie snel geweest. Maar deze zes maanden waren de enige zes maanden waarin het niet lekker liep. Ineens vroeg iedereen zich af of ik nog wel wist hoe ik moest remmen en hoe ik aan het stuur moet draaien. Dat zijn allemaal domme dingen om te zeggen, omdat de informatie altijd vertrouwelijk binnen het team blijft."

"Ik dacht dus: 'nu ga ik harder werken dan ooit om dit punt te bewijzen en in deze negen races wil ik op het beste niveau ooit zitten zonder iets te veranderen'. Ik behield dezelfde aanpak als ik in het begin van het jaar had, maar ik zorgde er gewoon voor dat ik in iedere sessie op de toppen van mijn kunnen presteerde", liet Gasly optekenen tegenover Motorsport Week.