Max Verstappen: "Ik wil Hamilon verslaan volgend seizoen, anders kan ik beter thuisblijven"

Max Verstappen heeft Lewis Hamilton gewaarschuwd dat hij volgend seizoen een serieuze aanval op het kampioenschap voor coureurs gaat inzetten. De Red Bull-coureur wil de jongste kampioen ooit worden in 2020, maar hij zal het moeten opnemen tegen Hamilton, die eropuit is om het record van Michael Schumacher van zeven wereldtitels te evenaren.

Verstappen schrikt niet van het dominante Mercedes, dat zes jaar achtereen het kampioenschap heeft gewonnen. De Formule 1 wordt daarom door vele fans als saai ervaren. Ferrari leek zich te kunnen mengen in de strijd na de zomerstop, maar haakte na een reeks technical directives een beetje af. Red Bull Racing maakte Mercedes misschien wel bang, want de Honda-motor presteert goed de laatste paar races.

De Nederlander hoopt zelfs dat hij de Formule 1 saai kan maken door in elke race als eerste te finishen. "Ik ben helemaal niet bang voor Lewis. Anders zou het beter zijn om thuis te blijven”, zei Verstappen tegen The Sun. “Als ik hier niet was om te winnen en Lewis te verslaan, heeft het geen zin hier te zijn, want dan is je hele houding verkeerd en kan je beter thuisblijven.”

Hamilton goed voor de sport

Verstappen meent dat coureurs zoals Lewis goed zijn voor de sport, maar hoopt een einde te maken aan de dominantie van de Britse coureur en zelf het stokje over te kunnen nemen. “Het is goed om coureurs als Lewis om je heen te hebben. Hij is zes keer wereldkampioen en heeft veel races gewonnen, maar ik wil in zijn positie komen. Ik wil dat mensen het saai vinden dat ik elk weekend win.”

Max Verstappen zal volgend seizoen met Red Bull Racing en Honda voor het kampioenschap gaan. Volgens de grote baas Helmut Marko is 2020 ‘het seizoen van Max Verstappen, Red Bull en Honda’.