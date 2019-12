Vettel over kritiek op zichzelf: "Ik ben niet hard voor mezelf, maar eerlijk"

Sebastian Vettel is van mening dat hij niet hard voor zichzelf is geweest door te zeggen dat hij beter moet presteren en dat hij geen geweldig jaar heeft afgeleverd. Dat was volgens hem simpelweg eerlijk.

Vettel kende inderdaad geen makkelijk seizoen in 2019. De viervoudig wereldkampioen kreeg bij Ferrari met Charles Leclerc een nieuwe teamgenoot en net als in 2014 bij Daniel Ricciardo het geval was, wist het jonge, aanstormende talent de Duitser op alle belangrijke vlakken te verslaan. Vettel werd slechts vijfde in het kampioenschap, twee posities achter Leclerc en 173 punten achter Lewis Hamilton.

Na de laatste race vertelde Vettel dat hij het beter had moeten doen en dat hij zelf een teleurstellend jaar had afgeleverd. Vervolgens legde hij uit dat hij daarmee niet hard voor zichzelf is, maar dat hij daarmee eerlijk is geweest. "Ik heb niet het gevoel dat ik gedaan heb wat ik kon doen. Ik loop hier lang genoeg rond en ik ben eerlijk genoeg om het toe te geven, dus ik denk dat ik het hier en daar beter had kunnen doen."

"Ik weet dat er van mijn kant meer in zit, dus ik moet duidelijk eerst naar mezelf kijken. We moeten de dingen aanpakken waarvan ik vind dat ze aangepakt moeten worden, maar dat moet eerst gebeuren op de verbeterpunten bij mezelf. Ik denk dus dat er dingen zijn die ik beter kan doen en waarvan ik het ook weet. Dat is het eerste waar ik naar kijk om het volgend jaar beter te doen."

'Kleine aanpassingen' voldoende voor Vettel

Volgens Vettel is het niet het geval dat hij zijn hele filosofie achter het racen overhoop moet gooien. Hij vertrouwt er met kleine aanpassingen bovenop te komen in 2020. "Het zijn details en kleine aanpassingen, geen enorme dingen. Ik hoef niet anders te rijden, ik weet hoe dat moet en we werken natuurlijk allemaal samen om de auto te verbeteren en voor ons allebei sneller te maken."

"Zoals ik al zei, je moet ook altijd naar jezelf kijken. Ik doe niet dezelfde dingen als tien jaar geleden. Ik heb me ontwikkeld en dat is ook goed. Maar hier en daar zijn er altijd dingen waarvan je vindt dat ze beter kunnen."

