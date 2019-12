Sebastian Vettel ontevreden: "Ik weet dat ik beter moet presteren in 2020"

Sebastian Vettel is niet tevreden met zijn seizoen 2019. De Ferrari-coureur eindigde in Abu Dhabi op de vijfde positie, wat ook zijn teleurstellende eindklassering in het kampioenschap is.

Bovendien werd Vettel dit jaar verslagen door zijn veel minder ervaren teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask scoorde meer podiumplaatsen, meer pole positions en meer zeges dan de Duitser en eindigde in het kampioenschap op de vierde positie, 24 punten voor Vettel. De viervoudig wereldkampioen spreekt van een teleurstellend seizoen en weet dat het ook deels aan hemzelf ligt.

"We hebben niet het jaar gehad waar we op hoopten, zo simpel is het. De redenen daarvoor en de lessen die we daaruit moeten leren zijn duidelijk en nu is het aan ons om dat in praktijk te brengen. Als team kunnen we beter presteren, maar als individu moet ik het ook beter doen. Van mijn kant was het geen goed jaar", verklaarde Vettel tegenover Sky Sports F1.

"Het is echter allemaal niet zo slecht als dat het eruit ziet. Het waren vooral kleine dingen en die hebben geleid tot dat algemene beeld. Ik ben wel de eerste om naar mezelf te kijken. Ik weet dat ik beter kan en dat is ook het doel voor volgend jaar. Hopelijk hebben we dan ook een beter totaalpakket, waardoor we met Mercedes en Red Bull kunnen vechten."

Vettel zal in 2020 wederom met Ferrari een gooi naar de wereldtitel willen doen. Voor het tweede jaar op rij zal hij dan Leclerc aan zijn zijde zien als teamgenoot en hopelijk voor wordt het voor de Scuderia een wat kalmer jaar, nadat de coureurs in 2019 regelmatig een aanvaring met elkaar hadden op de baan.