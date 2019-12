Jacques Villeneuve: "Instelling Leclerc heeft Ferrari niet geholpen in 2019"

Ferrari had in 2019 een luxeprobleem met twee sterke coureurs in Charles Leclerc en Sebastian Vettel. Toch denkt Jacques Villeneuve dat de situatie niet goed is geweest voor de Scuderia.

Voorafgaand aan het seizoen kondigde Ferrari nog aan dat Leclerc in zijn eerste seizoen bij Ferrari genoegen zou moeten nemen met een rol als tweede coureur. De Monegask ging aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 beginnen, terwijl hij naast zich viervoudig wereldkampioen Vettel vond. Al vroeg in het seizoen liet Leclerc echter blijken dat hij geen zin had om als tweede coureur ingezet te worden.

Het gevolg is dat er in de eerste fase van het seizoen meerdere keren teamorders geweigerd werden, iets wat later in het seizoen nog eens terug zou keren. Bovendien ontstonden er spanningen na de crash van Leclerc en Vettel in Brazilië. Villeneuve denkt dat de hele situatie met Leclerc niet goed is geweest, zo vertelde hij aan Formule1.nl.

"Veel hangt af van de chemie tussen de coureurs. Ferrari had tegen Leclerc moeten zeggen: 'Het is je eerste jaar bij ons en je tweede in de Formule 1. Relax en leer van Vettel'. Dan was het team verder vooruit gekomen dan nu het geval is. In plaats daarvan gaf Leclerc vanaf de eerste race het beeld dat hij 'ging laten zien dat ik de baas ben en dat Vettel verleden tijd is. Ik ben de toekomst'."

"De fans dachten ook dat Leclerc Ferrari kwam redden en de media gingen erin mee. Dat heeft Vettel volgens mij pijn gedaan, net als bij Ricciardo in zijn Red Bull-dagen. Het heeft Ferrari niet geholpen, want Leclerc was simpelweg niet klaar voor die rol. Hij had poles en zeges, maar was niet klaar voor de titel. Deze situatie heeft Ferrari beschadigd. Ik weet niet wat Mattia Binotto had kunnen doen, maar in de dagen van Irvine en Barrichello was het makkelijker."