Daniel Ricciardo baalt: "De harde banden hebben mijn race vermoord"

Daniel Ricciardo heeft zijn eerste seizoen bij Renault afgesloten met een elfde positie in Abu Dhabi. De Renault-coureur baalt daar flink van en legt de schuld voor het missen van de punten neer bij de harde banden van Pirelli.

Na afloop van de race verklaarde Ricciardo, die in de laatste ronde nog voorbij ging aan teamgenoot Nico Hülkenberg, dat de hardste compound van Pirelli zijn race 'vermoord' heeft. "Ik wil niet kritisch zijn, maar ik ga het gewoon zeggen zoals het is. Soms is het zo in de F1, maar deze avond was een saaie avond. Ik ben blij dat het voorbij is en blij dat ik snel op vakantie kan."

"Beide auto's misten natuurlijk de punten en voor mij persoonlijk vermoordde de harde band mijn race. Ik had er totaal geen snelheid op en het was een van die dingen waarvan je het als coureur meteen weet. We testen soms vijf of zelfs zeven ronden, maar je hebt een outlap nodig om te weten hoe de auto gaat zijn en ik voelde het al in bocht 8 tijdens mijn outlap op de hards."

Tweede pitstop kwam 'te laat' voor Ricciardo

Ricciardo legde ook uit hoe hij in eerste instantie positief probeerde te blijven, maar uiteindelijk niet anders kon dan zijn team vertellen dat hij grote moeite had met de snelheid na de pitstop. Laat in de race maakte de Australiër een tweede pitstop, maar hij had het gevoel dat deze stop te laat kwam om echt een verschil te kunnen maken.

"Mijn gevoel vertelde me dat dit een behoorlijk slechte stint zou worden, maar dat vertelde ik niet meteen over de radio. Ik wilde niet negatief zijn tijdens de eerste ronden, maar na een aantal ronden vertelde ik de jongens dat het nergens op uitliep. Uiteindelijk deden we een tweestopper en de soft was een stuk beter, maar het kwam te laat."