Masi verklaart waarom stewards pas na race keken naar brandstofvergrijp Ferrari

De FIA kreeg de nodige kritiek op de langzame afhandeling van het onderzoek rond de verkeerde brandstofopgave bij Ferrari, maar wedstrijdleider Michael Masi heeft verklaard waarom de zaak pas na de race behandeld werd.

Iets meer dan een halfuur voor aanvang van de Grand Prix van Abu Dhabi werd onduidelijk of Charles Leclerc de race wel vanaf de derde positie mocht aanvangen. Bij een controle ontdekte technisch afgevaardigde Jo Bauer dat er een verschil was in de hoeveelheid brandstof die in de Ferrari zat en de hoeveelheid die het team had doorgegeven aan de FIA.

De stewards bepaalden dat ze er na de race naar gingen kijken, maar daar kwam veel kritiek op. Onterecht volgens wedstrijdleider Masi. Hij stelt dat het heel makkelijk is dat de zaak sneller opgelost had moeten worden. "We moeten echter door een proces, een juridisch proces, gaan dat behoorlijk robuust is. Het team moet de kans krijgen om hun kant van het verhaal toe te lichten."

"Wat ik ervan weet is dat het een behoorlijk intensief proces is dat ondernomen wordt om de check te doen en het werd op het eerst mogelijke moment gedaan. Op dat moment, ongeveer vijf minuten voor de pits open gaat, is er onvoldoende tijd om mensen op te roepen, naar ze te luisteren en de kans te hebben om de zaak goed af te handelen. Dit is dus onderdeel van het systeem wat we hebben en wat we moeten doen."

Leclerc kwam uiteindelijk als derde over de finish op het Yas Marina Circuit, waarmee hij zijn tiende podiumplaats van het seizoen pakte. De Ferrari-coureur mocht deze positie na de finish ook houden. De stewards legden Ferrari een boete van 50.000 euro op voor het vergrijp.