Ferrari krijgt 50.000 euro boete voor onjuiste opgave brandstof bij Leclerc

Charles Leclerc mag zijn derde positie bij de Grand Prix van Abu Dhabi houden. Ferrari werd wel schuldig bevonden aan het verkeerd opgeven van de brandstof in zijn bolide en krijgt daarvoor een boete van 50.000 euro.

Voorafgaand aan de laatste race van 2019 werd al duidelijk dat de stewards na afloop van de race zouden gaan kijken naar het vergrijp. Dat hebben ze ook gedaan, onder andere nadat een afgevaardigde van het team een verklaring heeft afgelegd, waarbij de conclusie was dat Ferrari inderdaad de fout in is gegaan. Daarvoor krijgt het team een boete van 50.000 euro.

"TD/014-19 eist dat de teams de hoeveelheid brandstof doorgeven die ze in de auto doen voor de ronden naar de grid, de formatieronde, de race, de in-lap en alle keren opstarten die nodig zijn", stelt de verklaring van de stewards. "De technisch gedelegeerde was in staat om de brandstofmassa in de tank te bevestigen door het te controleren in overeenstemming met de procedure in TD/014-19."

"Er was een verschil van 4,88 kilogram tussen de opgave van het team voor auto 16 en de door de technisch gedelegeerde gemeten brandstofmassa. De verklaring van het team is daardoor inaccuraat en resulteerde in het verbreken van de Technical Directive. Dit leidt daardoor tot inbreuk op artikel 12.1.1.i van de Internationale Sportieve Code. In overeenstemming daarmee hebben de stewards bepaald dat het team een boete van 50.000 euro dient te krijgen."