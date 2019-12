Hülkenberg vertrekt met P12 uit Formule 1: "Had voor Norris kunnen eindigen"

De Formule 1-carrière van Nico Hülkenberg zit er (voorlopig) op. De Renault-coureur verloor in de laatste ronde de tiende positie aan Carlos Sainz en eindigde in Abu Dhabi daardoor buiten de punten.

Het aflopende contract van Hülkenberg bij Renault werd in een eerder stadium al niet verlengd. Het team maakte toen bekend dat het voor 2020 in zee gaat met Esteban Ocon. Omdat de Duitser vervolgens geen plekje binnen de Formule 1 wist te bemachtigen, reed hij in Abu Dhabi in ieder geval voorlopig zijn laatste race. Lang leek hij daarbij op weg naar punten, tot de laatste ronde aanbrak.

"Carlos pakte me voor bocht 11 aan de binnenkant", vertelde Hülkenberg na de race. Door zijn tegenaanval kon Ricciardo hem daarna ook passeren. "Ik probeerde terug te komen en ging agressief door bocht 13. Omdat ik die kerbstone hard raakte, spinde ik bijna en daarom glipte ook Daniel erlangs. Dat maakte uiteindelijk niet uit, want het gebeurde allemaal een halve ronde te vroeg."

Hülkenberg staat achter strategie met een pitstop

Hülkenberg was een van de coureurs die probeerde de race in Abu Dhabi uit te rijden met een pitstop. Dat lukte hem ook, maar in de slotfase kwam onder andere de twee keer gestopte Daniel Ricciardo nog aan hem voorbij. Toch staat de vertrekkende coureur achter de strategie die het team en hij bedacht hebben voor de race op het Yas Marina Circuit.

"Ik moet het nog even analyseren, maar we zitten in de middenmoot en alles zit dichtbij elkaar. Iedere call en iedere ronde moet perfect zijn. Het is erg lastig. Als Bottas niet van achteraan had moeten starten, was ik waarschijnlijk voor Lando gekomen en dan had ik hier met zes punten gezeten. Dat hoort echter bij racen. Normaal gesproken kan ik vertellen dat de strategie niet goed was, maar dat gevoel heb ik nu niet."