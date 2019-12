Toyoharu Tanabe: "Het resultaat waarop wij hadden gehoopt voor dé finale"

Max Verstappen verzekerde zich in de kwalificatie in Abu Dhabi van de derde tijd. De Nederlander was sneller dan de Ferrari's van Sebastian Vettel en Charles Leclerc. Door een gridstraf van Valtteri Bottas van Mercedes, die de tweede tijd reed, mag Verstappen de laatste race vanaf de eerste startrij starten.

Alexander Albon, die na de zomerstop naar Red Bull Racing verkaste, kwalificeerde zich op de zesde positie, achter de twee Ferrari’s van Sebastian Vettel en Charles Leclerc. Albon had met P6 0,543 seconden achterstand op Verstappen, maar ook hij schoof door de straf van Bottas een plekje op op de uiteindelijke startgrid.

"We hebben een resultaat waarop wij hadden gehoopt voor dé finale”, zei Toyoharu Tanabe, technisch directeur van Honda Formule 1 in zijn terugblik op de kwalificatie. Hij verklaarde er alles aan te doen om het seizoen 2019 met een sterk resultaat af te sluiten.

“In de kwalificatie van vandaag maakte Verstappen een sterke run en reed de derde tijd. Morgen begint hij vanaf de eerste rij vanwege de gridstraf voor Bottas. Albon reed zich naar de zesde tijd, wat een resultaat is voor de kwalificatie waarop we hadden gehoopt.”

Als Verstappen de Grand Prix van Abu Dhabi kan uitrijden, dan zal hij waarschijnlijk de derde positie in het kampioenschap veiligstellen. Tegelijkertijd zal Albon proberen om de zesde positie in de titelstrijd te bemachtigen, terwijl Toro Rosso voor de vijfde plek in het constructeurskampioenschap gaat. Er is voor Honda dus nog van alles mogelijk in de laatste race van 2019.