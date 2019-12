Coulthard ziet Max Verstappen bij Red Bull vertrekken als 2020 tegenvalt

Red Bull Racing gaat een cruciaal 2020 tegemoet. Is het team niet in staat om een winnende auto te produceren, dan verwacht David Coulthard dat Max Verstappen om zich heen gaat kijken.

Verstappen geldt al een aantal jaar als de kroonprins van de Formule 1. Inmiddels wordt hij beschouwd als een van de beste coureurs in de sport, maar tot op heden heeft hij nog nooit mee kunnen doen om de wereldtitel. Coulthard vermoedt dat dit aspect anders moet bij Red Bull in 2020. Kan Verstappen in 2020 niet iedere week meedoen om de overwinning, dan kan er wel eens een transfer volgen.

"Het wordt een belangrijk seizoen, zowel voor Red Bull Racing als voor de toekomst van Max wordt het een belangrijk jaar. Max is een van de beste coureurs in de Formule 1, maar hij behaalt niet de resultaten die daarbij passen. Hij heeft namelijk nog niet de kans gehad om iedere week voor de overwinning te strijden. Voor de Formule 1 zou het goed zijn als Max, Lewis Hamilton en Charles Leclerc een auto hebben die races kunnen winnen."

"Mercedes heeft al zes jaar op rij het beste pakket en dat is natuurlijk frustrerend voor zowel Ferrari als Red Bull. Ik zou het geweldig vinden als Max nog lang bij Red Bull blijft, maar ik kan het volledig begrijpen dat hij wil vertrekken als Red Bull en Honda niet voor de titel kunnen strijden. Dat is de aard van het beestje. Een coureur wil voor het hoogst haalbare gaan en dat geldt zeker voor Max", vertelde Coulthard aan De Telegraaf.

Na bijna vijf volledige seizoenen in de Formule 1 staat de teller van Verstappen op acht Grand Prix-zeges. Tevens scoorde hij dit jaar zijn eerste twee pole positions. Dit jaar is de Nederlander op weg naar zijn beste klassering in het kampioenschap: met alleen de race in Abu Dhabi te gaan staat hij stevig op de derde plaats.