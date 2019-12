'Lewis Hamilton in gesprek met Ferrari voor overstap in 2021'

De toekomst van Sebastian Vettel bij Ferrari lijkt in gevaar. La Gazzetta dello Sport pakt zaterdag namelijk uit met een voorpagina waarop melding gemaakt wordt van gesprekken tussen Ferrari en Lewis Hamilton.

Aan het eind van 2020 lopen veel contracten binnen de Formule 1 af. Momenteel lijken alleen Charles Leclerc, Esteban Ocon en George Russell verzekerd van hun plek, omdat zij al een contract voor 2021 in de wacht gesleept hebben. De contracten van onder andere Vettel, Max Verstappen, Valtteri Bottas en Hamilton lopen na het volgende seizoen af, waardoor er volgend jaar de nodige verschuivingen qua personeel zullen zijn.

Ferrari zou echter de grootste klapper maken, als het aan La Gazzetta ligt. De grootste sportkrant van Italië kopt op haar voorpagina namelijk dat Hamilton in 2021 wel eens de overstap naar de Scuderia kan gaan maken. De krant maakt er melding van dat voorzitter John Elkann en Hamilton inmiddels meerdere gesprekken gevoerd hebben.

In het geheim zou Hamilton ook meerdere bezoeken gebracht hebben aan de fabriek van Ferrari in Maranello en ook zou hij gesprekken gevoerd hebben met Piero Ferrari, de zoon van Ferrari-oprichter Enzo. In 2017 was Hamilton volgens La Gazzetta ook dichtbij een overstap naar de Scuderia, maar toen bleek teambaas Maurizio Arrivabene dat niet te zien zitten. Het contract van Vettel werd toen verlengd.

Vettel meest logische kandidaat voor vertrek

Dat contract van Vettel loopt dus ook aan het einde van 2020 af en de Duitser lijkt de meest logische kandidaat te zijn die moet vertrekken bij de komst van Hamilton. Leclerc heeft nog een contract dat tot het einde van 2021 loopt, dus de kans is groot dat de Monegask in dat geval in Hamilton een nieuwe teamgenoot krijgt.

Teambaas Mattia Binotto sprak zich vrijdag al uit over de mogelijke beschikbaarheid van Hamilton vanaf 2021. "Het kan ons alleen blij maken, wetende dat hij in 2021 beschikbaar is, maar eerlijk gezegd is het te vroeg voor een besluit. We zijn blij met de coureurs die we nu hebben, maar op een gegeven moment volgend seizoen zullen we gaan praten en begrijpen wat we moeten doen."