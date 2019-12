Verstappen ziet ruimte voor verbetering: "Mercedes verslaan wordt lastig"

Max Verstappen kende geen perfecte vrijdag in Abu Dhabi. De coureur van Red Bull Racing wist in zijn snelste ronde tijdens VT2 niet foutloos te blijven en sluit de dag daardoor af op de vijfde positie.

De achterstand van Verstappen ten opzichte van snelste man Valtteri Bottas was met een halve seconde fors te noemen. De Nederlander maakte echter al in de eerste bocht een foutje en liep daarna in zijn ronde een beetje achter de feiten aan. Verstappen was na afloop van de eerste trainingssessies van het laatste Grand Prix-weekend van 2019 niet ontevreden, maar hij ziet ruimte voor verbetering.

"Het ging oké. Ik denk nog steeds dat Mercedes erg sterk is, maar we hebben zo onze redenen waarom we niet zo snel waren. Er zijn nog een aantal dingen waar we naar moeten kijken en die we moeten verbeteren, maar in het algemeen was het niet slecht. Het zal echter heel lastig blijven om Mercedes te verslaan."

'Auto moet 's avonds beste functioneren'

In de eerste vrije training zat Verstappen er met een tweede tijd een stuk beter bij, maar dat was onder omstandigheden en temperaturen die anders zullen zijn dan in de race. "De auto zou nu juist moeten functioneren, omdat de kwalificatie en de race ook op dit tijdstip en in deze temperaturen verreden worden. We moeten dus verschillende dingen veranderen, maar het was niet slecht", sluit Verstappen af.