'Ik zou graag het weekend van Mercedes in Duitsland op Netflix willen zien'

Begin 2020 kunnen de Formule 1-fans hun hart weer ophalen met het tweede seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive. Max Verstappen weet wel wat hij wil zien: de rampzalig verlopen thuisrace van Mercedes in Duitsland.

Mercedes was in de eerste tien races van 2019 niet af te stoppen: alleen in Oostenrijk werd het team verslagen door Verstappen. Op Hockenheim ging zo ongeveer alles verkeerd wat er verkeerd kon gaan bij het Duitse fabrieksteam. In de regen gingen Valtteri Bottas en Lewis Hamilton in de fout, terwijl het team strategisch gezien en tijdens de pitstops steken liet vallen.

Opvallend genoeg waren de camera's van Netflix tijdens die race op Mercedes gericht. De fabrikant was titelsponsor van het evenement en vierde bovendien dat het 100 jaar betrokken is bij de autosport. Verstappen kijkt dan ook uit naar die aflevering van Drive to Survive, zo vertelde de Red Bull Racing-coureur tijdens de persconferentie in Abu Dhabi.

“Volgens mij waren ze Mercedes heel nauwgezet aan het volgen op Hockenheim, dus die aflevering zou ik graag willen zien. Het is grappig en zij kunnen er ook om lachen. Ze hebben ten slotte het kampioenschap gewonnen en het is altijd goed om wat drama in de show te hebben. Dat is in ieder geval zo op het moment dat ik de regisseur zou zijn, want je moet er een hit van maken."

Leclerc wil nagenieten van zege op Monza

Kevin Magnussen heeft ook iets in gedachten dat hij wil zien, maar hij wil niet verklappen wat het is. “Ik weet het niet. Ik heb wel iets in gedachten, maar we zullen zien of het de serie gehaald heeft. Het is een verrassing, dus kijk naar het tweede seizoen van Drive to Survive”, zegt de Deen met een grote lach. “Het jaar is vanuit ons perspectief bekeken niet zo spannend geweest, dus meer kan ik niet zeggen.”

Charles Leclerc weet daarentegen zowel wat hij wel als niet in Drive to Survive wil zien. De botsing met Sebastian Vettel tijdens de Grand Prix van Brazilië mag van de Monegask buiten beschouwing gelaten worden, maar een ander emotioneel moment mag van hem wel voorbijkomen. "De laatste race [in Brazilië] lijkt mij niet de beste optie, maar de overwinning op Monza zou ik wel graag terug willen zien in de documentaire.”