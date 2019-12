Charles Leclerc: "Vettel en ik blijven vrij om tegen elkaar te racen"

Ferrari heeft geen harde ingrepen gedaan na de botsing tussen Charles Leclerc en Sebastian Vettel. Wel hebben de coureurs volgens de Monegask gesproken en gekeken naar hoe dergelijke incidenten voorkomen kunnen worden.

Beide Ferrari-coureurs haalden de finish niet in Brazilië. Na de eerste safety car-fase kwamen Leclerc en Vettel met elkaar in aanraking, wat bij beide bolides zorgde voor terminale schade. Teambaas Mattia Binotto kondigde al aan dat er in Maranello gesproken ging worden over het incident en dat is volgens Leclerc ook gebeurd op de dag dat hij zich zou melden voor tests in de simulator.

“We hebben ernaar gekeken en ik ook om te begrijpen hoe we het beter hadden kunnen doen. Het was erg ongelukkig, want het contact was erg licht, maar het had grote gevolgen. Dat was dus wat ongelukkig. Als team denk ik dat we moeten proberen onderling minder agressief te zijn, zodat deze dingen niet nogmaals gebeuren. Het is niet goed voor het team en ook niet voor de fans.”

Beide coureurs schuldig, blijven vrij om te racen

Leclerc vertelde tijdens de persconferentie dat beide coureurs schuldig zijn aan het incident. “We hebben met Seb gebeld om de situatie van beide coureurs te begrijpen. Ik denk dat Seb niet naar links had moeten gaan en dat weet hij, maar ik had het ook beter kunnen doen in het ontwijken van zijn move naar links. We hebben allebei wat verantwoordelijkheid, maar het belangrijkste is dat het voor ons allebei duidelijk is."

Een mogelijke oplossing om deze problemen te voorkomen is het uitvaardigen van teamorders. Leclerc benadrukt dat dit niet zal gebeuren en dat hij en Vettel gewoon tegen elkaar mogen racen. “Er verandert niets, we zullen gewoon tegen elkaar mogen racen. Sebastian en ik zijn allebei erg competitief en we willen winnen, maar we rijden voor hetzelfde team en dus moeten we een compromis zien te vinden."

"Zoals gezegd moeten we minder agressief zijn en elkaar meer ruimte geven, zodat dit niet nogmaals gebeurt. Buiten dat is er niet veel meer wat we kunnen doen. De consequenties waren enorm in de laatste race, maar het contact was erg licht. Het was ongelukkig, maar we zorgen er beiden voor dat dit niet nogmaals zal gebeuren.”