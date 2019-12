Max Verstappen: "Hebben in 2019 goede basis neergelegd voor 2020"

Red Bull Racing heeft volgens Max Verstappen in 2019 een goede basis neergelegd voor een sterk 2020. Hij vertrouwt erop een goede start van het nieuwe seizoen te hebben.

Verstappen kende in 2019 het meest succesvolle F1-seizoen uit zijn nog jonge carrière. Hij pakte twee pole positions en was ook drie keer de sterkste in de race. Dat alles gebeurde tijdens het eerste jaar in de samenwerking met motorleverancier Honda en Verstappen leeft daardoor met vertrouwen naar 2020 toe. “Het was erg veelbelovend en we hebben ook wat goede resultaten behaald."

"Voor mij was de betrouwbaarheid ook belangrijk en op dat vlak is dit een goed jaar geweest. Ook de progressie die we met de motor zelf geboekt hebben is erg goed, maar we willen altijd meer. We zullen nooit tevreden zijn met wat we doen. Het was goed en het is ook een prima basis voor volgend jaar. In dit jaar hebben we veel geleerd en ik heb er veel vertrouwen in dat we een positieve start kunnen hebben volgend seizoen.”

Verstappen verwacht spanning tussen topteams

Eerst is er echter nog de Grand Prix van Abu Dhabi, de race waarmee het seizoen 2019 afgesloten wordt. De afgelopen races waren Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes behoorlijk aan elkaar gewaagd en dat is ook Verstappen opgevallen. De Nederlander weet niet welk team met de sterkste auto is afgereisd naar Abu Dhabi, maar hij verwacht wel dat de drie topteams aan elkaar gewaagd zullen zijn.

“Dat gaan we zien. Kijkend naar de rest van het seizoen, dan zou je nog steeds Mercedes zeggen. We zullen echter zien hoeveel progressie we boeken en er hangt ook veel van het vinden van de juiste afstelling af. In de laatste races zaten de drie topteams dichtbij elkaar en ik hoop dat het hier ook zo is.”