Hamilton vreest vertrek Wolff bij Mercedes: "Kan de verkeerde kant op gaan"

Lewis Hamilton vreest voor een vertrek van teambaas Toto Wolff bij Mercedes. Volgens de zesvoudig wereldkampioen kan het daardoor de verkeerde kant op gaan met het team.

Hamilton en Wolff werken sinds 2013 samen bij Mercedes en daar zijn ze onderdeel geweest van de meest succesvolle periode van een team in de Formule 1. Vanaf 2014 heeft het team alle wereldtitels gepakt, terwijl Hamilton zelf verantwoordelijk was voor vijf van de zes wereldtitels bij de coureurs. Er is echter een mogelijkheid dat Wolff na 2020 vertrekt bij Mercedes.

De Oostenrijker wordt genoemd als opvolger van Chase Carey als CEO van de Formule 1. Mocht die kans voorbijkomen, dan staat Hamilton enerzijds achter Wolff om ervoor te gaan, maar aan de andere kant vreest hij de gevolgen voor Mercedes. "Het is een lastige, omdat ik altijd achter iedereen in mijn team sta. Ik weet dat het niet altijd positief is om te lang in dezelfde positie te zitten."

"Ik wil dus altijd dat mensen hun vleugels uitslaan en doen wat het beste is voor hun carrière. Ik weet niet wat dat is voor hem, maar hij zal dat wel weten. Ik weet echter ook dat je als hoofd van een bedrijf de juiste mensen op de juiste plaats moet hebben. Hij bleek die juiste persoon en hij is de perfecte match geweest. Ik zou hem natuurlijk niet willen zien vertrekken, vooral als ik in de sport blijf. Uiteindelijk zal het echter zijn keuze zijn."

"Als je kijkt naar sommige plekken, dan blijft dat wat gebouwd is nog een periode doorgaan. Maar dan komt er een nieuw persoon die het op zijn manier gaat doen, en waarschijnlijk gaat het dan vaker fout dan goed. Maar nogmaals: dit team draait niet om een persoon, het is een enorme groep mensen. In het algemeen zullen ze niet vertrekken, dus ze kunnen nog steeds doen wat ze nu doen. Dat is belangrijk voor mij."

De beslissing van Wolff speelt volgens Hamilton ook een rol in zijn eigen keuze voor de toekomst. "Ik wacht om te zien waar hij is. De sport zou er goed voor kunnen staan als iemand als hij het runt, maar ik weet niet of dat een leukere ervaring is. Echter, de keuze is aan hem."