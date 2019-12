Carlos Sainz hoopvol: "Hopelijk kan ik team belonen met zesde positie in kampioenschap voor coureurs"

De Spaanse coureur Carlos Sainz, racend voor McLaren, heeft erkend dat het niet gemakkelijk zal zijn om de zesde plek in het coureurskampioenschap te bemachtigen. Aan zijn team zal het niet liggen, want zijn team heeft zich goed voorbereid om komend weekend te proberen bij de Grand Prix van Abu Dhabi de positie vast te houden en hoopt samen met zijn teamgenoot Lando Norris het tot een goed einde te brengen.

Carlos Sainz staat gelijk in punten met Pierre Gasly, die op dit moment de zesde positie heeft. Carlos moet dus voor Gasly finishen, in de punten, om zijn doel te behalen. "Mijn doel is om het seizoen achter de coureurs van de bekende top drie teams te eindigen en er is nog veel om voor te vechten in de laatste race."

De Spanjaard die al voor verschillende teams reed in de koningsklasse meent dat ze goed zijn voorbereid. "Ik vecht om als zesde te eindigen in het kampioenschap, hoewel het niet gemakkelijk zal zijn, hebben we ons goed voorbereid op de race", zei Sainz in een persbericht van zijn team.

Abu Dhabi dé plek om zesde plek te behalen

De in Madrid geboren coureur meende dat Abu Dhabi een fantastische en perfecte plek is om het einde van het seizoen te vieren. De race zal starten met zonsondergang en zal finishen in het donker met veel vuurwerk. "Het starten van de race tijdens de zonsondergang en het eindigen in het donker onder genot van vuurwerk is altijd een interessante uitdaging. Hoewel onze vierde positie het constructeurskampioenschap is verzekerd, hoop ik dat we met beide auto's punten kunnen scoren om een positief seizoen af te ronden."

Bovendien vergat Sainz niet het 'ongelooflijke resultaat van Brazilië', waar hij het eerste podium van zijn Formule 1-race behaalde. "Het was heerlijk om de trofee naar de fabriek te brengen en de prestatie met het hele team te delen."