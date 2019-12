'De Formule 1 mag blij zijn met twee enorme talenten als Verstappen en Leclerc'

Christian Horner is van mening dat de Formule 1 zich gelukkig moet prijzen met het feit dat er met Charles Leclerc en Max Verstappen twee topcoureurs in de nieuwe generatie vertegenwoordigd zijn.

Lewis Hamilton werd tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten voor de zesde keer wereldkampioen, maar de jonge generatie lijkt eraan te komen. Verstappen draait inmiddels al een aantal seizoenen mee in de top bij Red Bull Racing, maar dit seizoen kreeg de Nederlander gezelschap van Leclerc. De jonge Monegask rijdt inmiddels voor Ferrari en pakte in België en Italië zijn eerste zeges in de Formule 1.

Voor Horner springen er op dit moment twee coureurs uit, namelijk Verstappen en Hamilton. De teambaas van Red Bull vertelde dat aan Auto, Motor und Sport. "Max en Lewis zijn waarschijnlijk de twee meest ondankbare teamgenoten van allemaal. Het is voor iedere coureur uit het deelnemersveld zwaar ten opzichte van beiden." Dat wil echter niet zeggen dat Horner Leclerc geen sterke coureur vindt.

"Ook hij is een ongelooflijk talent. De Formule 1 moet heel blij zijn dat we twee van deze hoogstaande coureurs hebben in deze generatie. In de toekomst zullen ze grote gevechten leveren en ook Lewis zal daar nog even bij zijn. De beide uitdagers laten nu zien dat er nog leven in hem zit. Lewis is gemotiveerd om het nog een keer te laten zien aan de jongelingen. En schrijf Sebastian ook niet af. Hij gaat nog terugkomen en hij is ook nog relatief jong."