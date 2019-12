Duidelijke ambitie bij Red Bull Racing: "De wereldtitel is het doel in 2020"

Er is voor 2020 een heel duidelijk doel bij Red Bull Racing. Volgens teambaas Christian Horner is alles erop gericht om komend jaar mee te doen om de wereldtitel.

Het seizoen 2019 zou voor Red Bull Racing een overgangsseizoen worden. Afgelopen winter werden de Renault-motoren ingewisseld voor exemplaren van Honda en dat zorgde ervoor dat men bij Red Bull Racing eigenlijk geen hoge verwachtingen wilde scheppen. Toch heeft het team al een klein beetje kunnen oogsten: Max Verstappen wist tot nu toe drie races te winnen, terwijl hij ook twee keer op pole position stond.

Het uiteindelijke doel van de overstap naar Honda is om mee te doen om de wereldtitels en Horner steekt niet onder stoelen of banken dat dit voor 2020 de ambitie is. Tegenover Auto, Motor und Sport verklaart hij dat ook Verstappen en Honda er zo over denken. "We bewegen ons in die richting. Het is ons doel en dat geldt ook voor Honda en Max. Alle neuzen staan dezelfde kant op."

'Nieuw gevoel' bij fabrieksteam Red Bull Racing

Onder Honda is Red Bull Racing voor het eerst in haar bestaan een fabrieksteam en dat zorgt volgens Horner voor een heel nieuw gevoel bij het Oostenrijkse team. "Het is een compleet nieuw gevoel dat de focus van de motorpartner op Red Bull ligt. Dat kenden we niet, want we waren altijd alleen klant. Honda optimaliseert de motoren voor onze coureurs en ons chassis."

In vergelijking met de afgelopen jaren is de betrouwbaarheid van de Red Bulls een stuk beter geworden sinds de overstap naar Honda. Horner benadrukt dat dit ook geldt voor de auto's van het team. "We staan veel vaker op de testbanken en we testen veel harder. Dat is het voordeel van fabrieksstatus, want Honda levert ons hier voldoende motoren voor."

"Dat stelt ons in staat om alle componenten van de auto veel meer op de limiet te testen. Daardoor leren we hoe lang bepaalde onderdelen meekunnen. We weten hierdoor veel beter waar de zwakke punten van de auto liggen en we kunnen daar dan ook aan werken."