Toto Wolff afwezig in Brazilië om toekomst Mercedes te bespreken

Mercedes-teamleider Toto Wolff was afwezig bij de Braziliaanse Grand Prix. Het was de eerste keer sinds Wolff in 2013 bij Mercedes kwam dat de teamleider de race niet bijwoonde. Mercedes behaalde met zijn afwezigheid ook geen podium. Lewis Hamilton was even derde, maar door een botsing met Alexander Albon kreeg de Brit een vijf seconden tijdstraf en dat zette hem van het podium af. Hierdoor pakte McLaren na lange tijd weer eens een podium.

Wolff verklaarde de reden voor zijn afwezigheid en zei: "Ik heb beide titels gewonnen, dus ik zal meer tijd besteden aan problemen in Europa."

Wat is de bezorgdheid dat Wolff, die het raceteam ongeveer 7 seizoenen ter plaatse heeft geleid, afwezig was? Het lijkt erop dat het een discussie was over de toekomst van Mercedes Formule 1-activiteit. Sinds het Hybride tijdperk is Mercedes onverslaanbaar in het constructeurskampioenschap en ook wist het team jaren op rij met haar coureurs de coureurstitel binnen te slepen. GPToday.net zocht het uit.

Mercedes toekomst nog onzeker

Op 14 november tijdens de Braziliaanse Grand Prix werd de kapitaalmarkt van Daimler AG Group, moederbedrijf van Mercedes, gehouden in de Engelse hoofdstad Londen en investeerders toonden ook toekomstige strategieën en doelen voor de Formule 1-activiteiten. Hoewel de details nog niet duidelijk zijn, wordt gezegd dat de deelname als constructeur beperkt blijft tot 2020, en dat het een manier zoekt om na 2021 in de Formule 1 te blijven als leverancier van motoren.

Toto Wolff was afgelopen weekend wel aanwezig bij de eerste Formule E-race van het nieuwe team van Mercedes. Het team wist twee keer op het podium te finishen. Het eerste weekend van het seizoen bevatte twee races.

Honda blijft in 2021

Mercedes is niet de enige die nog niet heeft besloten in 2021 door te gaan. Ook Renault heeft officieel nog niet aangegeven of het in de Formule 1 zal blijven. Honda heeft daarentegen vanochtend wel bekend gemaakt in 2021 motoren te blijven leveren aan Red Bull Racing en Toro Rosso.