Horner: "Nieuwe voorvleugels kostten veel geld, maar hebben niets opgeleverd"

Christian Horner vermoedt dat de introductie van de nieuwe voorvleugels in 2019 een politiek motief had, waardoor Red Bull Racing harder werd geraakt dan concurrenten Ferrari en Mercedes.

In de openingsfase van het seizoen 2019 had Red Bull Racing moeite om het tempo van Ferrari en in het bijzonder Mercedes te volgen. Pas bij de Oostenrijkse Grand Prix wist het team volgens Horner de problemen met de voorvleugel op te lossen, waarna de bolide dichter bij het niveau van de Ferrari's en Mercedessen wist te komen. Het gevolg: drie zeges en twee pole positions voor Max Verstappen.

Horner vermoedt dat de introductie van de nieuwe voorvleugel, die het volgen en inhalen makkelijker moesten maken, een politiek motief heeft gehad. "Ferrari en Mercedes wilden de vleugel heel graag", vertelt de teambaas van Red Bull Racing aan Auto, Motor und Sport. "Ik denk dat ze zich nu realiseren dat het geintje alleen geld heeft gekost en dat het de race niet beter maakte. Wat mij betreft waren het onnodige uitgaven."

Red Bull hardst getroffen door veranderingen

De Brit, die in Brazilië zijn 46ste verjaardag vierde, denkt dat Red Bull harder werd getroffen door de veranderingen. "Ons aerodynamische concept leunt erg zwaar op de voorvleugel. Dat bepaalt ook de impact op de rest van de auto. Het gevolg is dat de auto erg gevoelig reageerde op de baan. Het duurde even voordat we dat begrepen en konden optimaliseren."

"De auto was hierdoor lastig af te stellen en lastig te besturen," vervolgt Horner, "vooral als het zoals in Bahrein hard waaide. Desalniettemin hebben we in de eerste fase van het seizoen goede resultaten behaald. We stonden op de tweede startrij in Melbourne en haalden daar het podium. We wonnen bijna in Monaco, waar we sneller waren dan Hamilton en pech hadden met de pitstop."

Ook vermoedt Horner dat de lastige RB15 een van de redenen was dat het verschil tussen Verstappen en Pierre Gasly zo groot was: Verstappen kon zich beter aanpassen dan de Fransman: "Max heeft een ongelooflijk talent. Hij kan zich aan alles aanpassen. Pierre voelde de problemen veel duidelijker. Daardoor was er zo'n groot gat tussen de twee."