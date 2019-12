Verstappen: "Toekomstige strijd om wereldtitels gaat niet alleen tussen Leclerc en mij"

Max Verstappen en Charles Leclerc worden steeds vaker gezien als de coureurs die in de toekomst om de wereldtitels gaan strijden. De Nederlander vermoedt echter dat zij daarbij voldoende tegenstand van andere jonge coureurs zullen krijgen.

Er rijdt momenteel een zeer getalenteerde generatie coureurs rond, van wie de eerste namen inmiddels doorgestoten zijn naar de topteams. Verstappen rijdt al sinds 2016 voor Red Bull Racing en won daar al acht races. Sinds het begin van dit seizoen rijdt Leclerc voor Ferrari en hun onderlinge duels van dit seizoen worden gezien als een voorproefje van de strijd die de komende jaren om de wereldtitels gaat.

Verstappen vertelde aan Sport Bild echter dat er meer kapers op de kust zijn. "Het gaat niet alleen om Charles en ik, er zijn een aantal goede coureurs. Lando Norris is erg getalenteerd, hij is erg goed. Misschien komt George Russell nog, maar het is lastig om hem te beoordelen in de Williams. Uiteindelijk zullen een aantal jongens van deze generatie gaan strijden om de titel, omdat de oudere coureurs ermee gaan stoppen."

Verstappen kan in 2020 nog de jongste wereldkampioen ooit worden, maar het is niet direct een streven voor de Nederlander om daarvoor te gaan. Liever nog wordt hij de meest succesvolle coureur aller tijden. "Acht wereldtitels! Dat is makkelijk, die keuze zou ik altijd maken. Het is knap om de jongste te zijn, maar je wil altijd zo goed mogelijk zijn. Ik ga niet zeggen dat ik ook echt acht keer wereldkampioen ga worden - maar als ik de keuze heb, dan kies ik de acht wereldtitels."

Verstappen verkiest Spa boven Zandvoort

Vanaf 2020 kan Verstappen uitkijken naar twee echte thuisraces: naast het bezoek aan geboorteland België staat ook Nederland weer op de kalender. Na 35 jaar afwezigheid keert de Formule 1 terug op Circuit Zandvoort, dat momenteel hard bezig is om het circuit gereed te maken voor de terugkeer van de koningsklasse van de autosport.

Als coureur heeft Verstappen wel een lichte voorkeur voor een van de circuits, hoewel dat niet betekent dat hij het andere circuit niets vindt. "Als we het alleen over het circuit hebben: Spa. Dat komt door de snelle bochten en doordat het op en neer gaat. Natuurlijk hou ik ook van Zandvoort, maar de pure emotie van de extreem snelle bochten - dat is Spa."