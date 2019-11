Kimi Raikkonen blij met P4: "Wel beetje teleurgesteld dat ik Sainz niet voorbij kon"

De knotsgekke Grand Prix van Brazilië kende met Alfa Romeo nog een grote winnaar. Kimi Raikkonen promoveerde door de straf van Lewis Hamilton naar P4, maar baalde er vooral van dat hij Carlos Sainz niet voorbij kon komen.

Sinds de zomerstop draait het bijzonder stroef bij Alfa Romeo, dat met Antonio Giovinazzi alleen in Italië en Singapore punten pakte. Raikkonen bleef sinds de Grand Prix van Hongarije puntloos, maar daar maakte de Fin een einde aan in Sāo Paulo. Hij kwam als vijfde over de finish, een plekje voor teamgenoot Giovinazzi, maar door de tijdstraf van Hamilton schoven beide coureurs een plekje op.

Na afloop van de race was Raikkonen tevreden, maar hij baalt ervan dat hij Sainz niet voorbij wist te gaan. "Ik ben een beetje teleurgesteld dat we Sainz niet konden passeren. Op de laatste set banden had ik iets te veel onderstuur, vooral bij het van dichtbij volgen van een andere auto. Bij de herstarts had ik twee keer een goede run, maar ik kon er niet voorbij. Het had beter kunnen zijn, maar we blijven het proberen", vertelde Raikkonen aan GPToday.net.

Sterk resultaat opsteker voor Alfa Romeo

Door de bizarre slotfase schuift Raikkonen in het kampioenschap op naar de twaalfde positie in het kampioenschap met 43 punten. Bij de constructeurs blijft Alfa Romeo nog op de achtste positie staan, maar de achterstand op de nummer 7 (Racing Point) is nog maar 10 punten. Er is dus de potentie om in Abu Dhabi nog een plekje op te schuiven, hoewel Alfa daarvoor dus minimaal als zevende en achtste moet eindigen.

Volgens Raikkonen is het resultaat in Brazilië een mooie opsteker voor het team, dat een lastige periode beleefde in de tweede helft van het seizoen. "Absoluut, dit is met afstand het beste resultaat van het jaar. Dat pakken we met beide handen aan. Het komt eigenlijk te laat, maar voor het team is dit een stuk positiever. We hebben het de laatste tijd lastig gehad, dus dit is prettig."