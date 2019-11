Max Verstappen na winst: "We wisten dat we de snelheid hadden"

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Brazilië foutloos en op een zeer sterke manier gewonnen. De 22-jarige Limburger had een van zijn betere starts van dit seizoen, maar kreeg het nog wel even lastig na zijn eerste pitstop. De coureur met startnummer 33 wist Lewis Hamilton al snel in te halen om de (virtuele) leiding in de race terug te pakken. De pitstop van Red Bull Racing was goed, maar aan het einde van de pitstraat stuurde het team van Williams Robert Kubica onveilig weg.

Max Verstappen koos ‘eigenlijk’ voor een tweestops-strategie, met twee keer de zachtste band en kreeg eenmaal de medium onder zijn auto. De pitcrew deed ook een erg goede klus, het team voerde de tweede bandenwissel uit in 1,9 seconden en de eerste was een paar honderdsten langzamer, maar wel sneller dan zijn concurrent Lewis.

Na zijn tweede stop kwam Verstappen achter Sebastian Vettel te rijden. Max zat al snel onder één seconde, maar de Duitser in dienst voor Ferrari ging net voor de geplande inhaalactie naar binnen. “We wisten dat we de snelheid hebben in de race, dat lieten we hier ook weer zien.”

Hamilton pushte Verstappen de hele race wel tot de limiet, maar de Nederlander hield zijn hoofd koel. "Lewis was erg snel, dus ik moest blijven pushen. Lewis stopte eerder, wij besloten te reageren en dat pakte goed uit. Vanuit daar kon ik de race uitrijden met die banden, die ik onder controle had uitrijden.”

Hamilton en Verstappen hadden beiden veel last van de wind. In rondje 54 krijgt de race een wending, want de safety car kwam op de baan. Verstappen besloot om voor de derde keer naar binnen te gaan, Lewis Hamilton bleef buiten. De Nederlander kwam op P2 terug op de baan en reed het gat met Lewis dicht. Na de herstart pakte hij de leider in de wedstrijd op dat moment Hamilton in om zo de leiding over te nemen. “Ongelooflijk. Het was een heleboel plezier en het was geweldig om de race te winnen.”