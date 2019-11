Lewis Hamilton: "Het was een geweldige race, sorry voor Albon"

Lewis Hamilton heeft direct na de Grand Prix van Brazilië toegegeven dat hij een fout maakte in de slotfase. Die fout kostte Alexander Albon zijn eerste podiumplaats in de Formule 1, terwijl Hamilton uiteindelijk derde werd.

De Brit startte de race vanaf de tweede stek en wist Verstappen aardig bij de blijven. Tijdens de race koos Hamilton voor een undercut op Verstappen, die slaagde. Verstappen verloor tijd door een unsafe release, maar reed al snel weer terug naar Hamilton die op dat moment achter een Ferrari reed. In rondje 54 zorgde de safety car voor een andere situatie, de leider in de race Max Verstappen koos om naar binnen te gaan voor de derde keer.

Hamilton pakte de leiding, maar had veel last van de wind. Zijn banden waren wat ouder en kende daar ook veel problemen mee. Over de radio vertelde hij dat hij niet zeker wist of zijn banden het uit zouden houden.

Toen de Ferrari-coureurs elkaar van de baan reden besloot Mercedes om Lewis ook voor de derde keer naar binnen te halen en kwam zo terug op de vierde positie op de baan. De Brit finishte uiteindelijk op P3 na een zeer veelbewogen einde van de race. “Het was een geweldige race. Verstappen reed weergaloos. Ik reed met heel mijn hart, zette alles op de show en nam veel Risico's.”

Lewis nam teveel risico

In de voorlaatste ronde van de race duwde Hamilton Albon nog van het podium. De Brit verschuldigde zich na de race, maar kan nog een straf krijgen. “Ik leef zo met Albon mee. Vanwege die aanval van mij die mislukte. Er was een gat, maar die dichtte hij, het is allemaal mijn schuld.”