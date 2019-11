Uitschakeling in Q1 voor Kvyat: "Maakte fouten en was niet blij met de balans"

De kwalificatie in Brazilië was er een met twee gezichten voor Toro Rosso. Tegenover de sterke prestatie van Pierre Gasly stond een uitschakeling in Q1 voor Daniil Kvyat, die niet weet waar het mis ging.

In de derde vrije training op zaterdagochtend zat Kvyat er nog wel goed bij, want hij reed de zevende tijd. Tegen de tijd dat er gekwalificeerd moest worden op het Autodromo José Carlos Pace zat de snelheid er echter niet meer in. De Rus, die in Duitsland nog verrassend op het podium stond na een knotsgekke race, werd in Q1 al uitgeschakeld. Kvyat was niet tevreden met het gevoel in zijn bolide.

"Er zijn veel manieren om dit te omschrijven. Ik ben een beetje verbaasd over het gebrek aan snelheid in de kwalificatie. In VT3 was ik blij met de auto, maar in de kwalificatie ging er iets de verkeerde kant op. Ik maakte een aantal fouten omdat ik niet echt blij was met de balans. Er is dus iets veranderd, maar wij hebben niets gewijzigd. Ik weet dus niet wat er gebeurd is."

Kvyat 'had geen idee waar het vandaan kwam'

Volgens Kvyat was er niet een specifiek probleem met zijn bolide, maar ging het alle kanten op. "Het was van alles wat, maar er was over het algemeen gewoon een gebrek aan grip. Dat was niet wat ik verwachtte voorafgaand aan de kwalificatie. Helaas is het al gebeurd, maar ik weet niet waar het vandaan kwam."

"Natuurlijk ben ik hier niet blij mee, maar ik weet dat ik erbij zit als de balans van de auto is zoals ik wil. We moeten er nu iedere keer voor zorgen dat ik de juiste balans heb in de kwalificatie. Tegen de tijd dat we gaan kwalificeren, lijken we telkens net iets buiten het window te vallen. Daarom moet ik iets nauwer samenwerken met het team om te zien wat wel en niet werkt voor mij in de auto."