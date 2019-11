Alexander Albon niet tevreden na kwalificatie: "Ik wilde meer dan P6"

Alexander Albon stak zijn teleurstelling over de kwalificatie in Brazilië niet onder stoelen of banken. De coureur van Red Bull Racing had graag meer gewild dan de zesde positie.

In zijn eerste bezoek aan Interlagos had Albon het niet makkelijk. De rookie van Red Bull was in de eerste vrije training weliswaar op een opdrogende baan de snelste, maar hij crashte aan het eind van die sessie ook. Vervolgens had hij het niet makkelijk tijdens de tweede en derde vrije training, en ook in de kwalificatie wilde het niet helemaal lukken bij de Britse Thai.

Albon kwalificeerde zich uiteindelijk op P6, maar veel tevredenheid haalt hij daar niet uit. Het gat met teamgenoot Max Verstappen, die de pole pakte, was uiteindelijk uiteindelijk vier tienden van een seconde. Albon wilde zich niet verschuilen achter het feit dat hij voor het eerst op het Autodromo José Carlos Pace. "Het was wel oké. Ik wil er natuurlijk ook bij staan en ik wilde iets meer dan P6."

"Na VT3 zag het er wat kleurloos uit, maar het team herstelde het voor de kwalificatie. Het was echter niet genoeg. Het was gewoon zaak om me hier op mijn gemak te voelen, want het is een lastig circuit met lange bochten en lage snelheden. Op dit soort circuits is het qua bandentemperaturen erg lastig. Als je een klein foutje maakt in een van de bochten, dan betaal je in vier of vijf bochten daarna de prijs. De sessie was oké, maar niet geweldig."

Racepace Albon is 'wel oké'

Albon zal door de gridstraf van Charles Leclerc uiteindelijk vanaf de vijfde positie starten. Na afloop van de kwalificatie kreeg hij de vraag voorgeschoteld of de racepace van zijn bolide goed genoeg is om voor het eerst in zijn carrière een podiumplaats te behalen, maar zijn antwoord daarop was erg kort: "Het is wel oké."