Christian Horner looft Max Verstappen en Honda na tweede pole van 2019

Christian Horner is trots op de prestatie van Max Verstappen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië. De Nederlander zette de Red Bull RB15 voor de tweede keer dit seizoen op pole position.

Verstappen moet hard aan de bak om zich voor de tweede keer in 2019 naar pole position te rijden. Gedurende de kwalificatie wist hij zich echter keer op keer iets te verbeteren, waardoor hij zowel in Q1, Q2 als in Q3 bovenaan de ranglijst kwam te staan. Nadat de Nederlander in Mexico de pole nog misliep door een straf, is daar in Brazilië geen sprake van en staat de tweede pole voor Verstappen.

Teambaas Horner was na afloop van de kwalificatie vol lof over de prestatie van zijn Nederlandse pupil. "Ik denk dat hij de auto perfect naar zijn hand heeft gezet. Het hele pakket heeft heel goed gewerkt. Het circuit werd wel wat lastig op het einde. Het was lastig om je te verbeteren, maar het lukte hem om dat laatste kleine beetje te vinden en hij pakte de pole."

Na afloop van Q3 was Horner ook bijzonder tevreden met de ontwikkeling die Honda dit jaar heeft doorgemaakt. Het is volgens de Brit mede aan de motorleverancier te danken dat het team al drie races op rij om de pole meedoet. "We hebben een goede auto en we zijn in de laatste drie races kanshebber op de pole geweest. Alle credits naar Honda, want zij doen het geweldig. Dit circuit ligt ook op hoogte, en ze doen het geweldig."