Hamilton ziet zwakke plek Mercedes: "We komen vermogen tekort"

Lewis Hamilton heeft sinds de zomerstop nog geen pole gepakt en ook in Brazilië lukte dat niet. De kersverse wereldkampioen is desondanks blij met de ronde die hij in de laatste seconden van Q3 wist te rijden.

Hamilton startte in Duitsland voor het laatst vanaf de eerste startpositie, waarmee hij destijds zijn record verder aanscherpte. Sindsdien staat de Mercedes-coureur echter al 8 races droog en na de kwalificatie op Interlagos is dat alweer negen. Hamilton moest zijn meerdere erkennen in zowel Max Verstappen als Sebastian Vettel. "Mijn felicitaties voor Max, hij heeft natuurlijk een geweldige ronde gereden."

"Wij leken redelijk competitief in VT3, maar in de kwalificatie leken wij iets te verliezen of leken zij wat te winnen. Desalniettemin ben ik blij dat ik de Ferrari's kan splitten, want dat is altijd een zware uitdaging. In vergelijking met de concurrentie komen we vermogen tekort, want daar verliezen we de meeste tijd. Toch heb ik alles gegeven en ik ben blij dat mijn beste ronde van de sessie tijdens de laatste run kwam", analyseert Hamilton.

Hamilton waardeert steun van Braziliaanse fans

Zoals vrijwel ieder jaar het geval is, rijdt Hamilton in Brazilië met een aangepast helmontwerp. Deze keer staat de Braziliaanse vlag bovenop de helm van de Brit als verwijzing naar het thuisland van zijn grote idool Ayrton Senna. De zesvoudig wereldkampioen weet de steun van de Braziliaanse fans bijzonder te waarderen.

"Dit is zo'n lastige race om te winnen. Het circuit is enorm uitdagend en er is hier natuurlijk enorm veel historie. Vaak als we hier komen heb ik een door Senna geïnspireerd helmontwerp en daardoor denk ik terug aan toen hij hier won en hoe gek het publiek toen werd. Ik lijk hier veel steun te hebben en dat waardeer ik bijzonder, dus bedankt aan iedereen hier."