Villeneuve: "Nico Hülkenberg heeft geluk dat hij altijd betaald is om te racen"

Jacques Villeneuve denkt dat de Formule 1-carrière van Nico Hülkenberg er definitief op zit. De wereldkampioen van 1997 vindt dat ook terecht, omdat de Duitser in zijn ogen niets gepresteerd heeft.

Hülkenberg moet eind dit jaar het veld ruimen bij Renault. Na drie seizoenen in Franse dienst moet hij het veld ruimen voor Esteban Ocon, die daardoor terugkeert in de hoogste klasse van de autosport. De zoektocht naar een nieuw zitje in de Formule 1 is mislukt, waardoor hij zijn heil in 2020 buiten de Formule 1 moet gaan zoeken. Villeneuve vindt dat terecht: tegenover Canal Plus zei hij dat Hülkenberg gewogen en te licht is bevonden.

"Hij weet ook dat zijn carrière langer geduurd heeft dan die had moeten duren. Hij heeft veel geluk gehad dat hij altijd betaald is om te racen. Hij weet ook dat zijn Formule 1-carrière er nu op zit. Er is geen weg terug meer. Het is beter om een risico te nemen met een gast waar je twijfels over hebt dan met iemand die in de afgelopen tien jaar niet veel heeft laten zien."

Hülkenberg kwam in 2010 nog als groot talent de Formule 1 binnen. In 2006 won hij op 19-jarige leeftijd de titel in de A1 Grand Prix, om dat in 2008 en 2009 op te volgen met titels in achtereenvolgens de Euroseries Formule 3 en de GP2. In de Formule 1 kon Hülkenberg dat talent nooit echt waarmaken, ondanks die ene pole position die hij in 2010 in Brazilië pakte.