Analyse long runs: Hamilton sterk op softs, Verstappen snel op mediums

De tweede vrije training op de vrijdag van een Grand Prix-weekend wordt traditiegetrouw gebruikt om een racesimulatie te doen. Welke coureurs waren op welke band de snelste in Brazilië?

Als een ding duidelijk werd tijdens VT2 op Interlagos, dan is het dat de harde band niet bijzonder in trek was bij de topteams. Alleen Valtteri Bottas werkte een stint op de hardste rubbersamenstelling van Pirelli af en dat was ook nog eens een korte stint waarbij het tempo fors lager lag dan op de softs en de mediums.

Op Charles Leclerc en Alexander Albon na reden wel alle coureurs van de drie topteams een stint op de zachtste banden. Lewis Hamilton was van hen de snelste en deed dat in een stint die zeven ronden telde. De verschillen met Max Verstappen en Sebastian Vettel, die een stint van vergelijkbare lengte reden, waren niet groot met respectievelijk twee tienden en bijna drie tienden van een seconde.

Leclerc legde zich alleen toe op de mediums en kwam tot een stint van 11 ronden. Wel gaf hij zeven tienden van een seconde toe op de snelste man op mediums en dat was Verstappen. De gemiddelde tijd van Verstappen is echter maar van twee ronden en de gemiddelde tijd van Hamilton, die een tiende langzamer was dan de Nederlander, was een gemiddelde van drie ronden. Het is dus afwachten of zij dergelijke rondetijden ook over een hele stint gezien vast kunnen houden.

Overzicht lange runs VT2 Brazilië