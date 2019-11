Starts gaan weer beter bij Verstappen: "Als coureur kan je er weinig aan veranderen"

Het probleem van Max Verstappen met de starts lijkt inmiddels grotendeels opgelost. Volgens de Nederlander hebben Honda en Red Bull Racing daar hard aan gewerkt.

Eerder in 2019 had Verstappen nog een aantal keren problemen met zijn starts. Onder andere in Oostenrijk en Duitsland kwam hij niet lekker van zijn startpositie weg, hoewel hij beide races uiteindelijk wel wist te winnen. In België overkwam het hem opnieuw, maar daar volgde een uitvalbeurt na een incident in de eerste ronde.

De problemen lijken echter te zijn opgelost. In Japan kwam Verstappen goed van zijn plek en dat gold ook tijdens de Grands Prix van Mexico en de Verenigde Staten. De coureur van Red Bull Racing houdt nog een slag om de arm, maar ziet wel dat er hard is gewerkt aan het verbeteren van de starts. "Ze kunnen op de testbank dingen proberen met de motor en daar kunnen ze ook de software aanpassen."

"Het is gewoon heel lastig en in het begin was het gewoon niet goed, dus daar hebben we heel veel tijd aan besteed. Als coureur kan je daar weinig aan veranderen, want je volgt dezelfde procedure. Het is niet zo dat ik van het ene op het andere jaar niet meer kan starten. Ik moet gewoon hetzelfde doen en zij moeten ervoor zorgen dat het werkt", vertelde Verstappen aan Ziggo Sport.

Verstappen reed heel weinig tijdens de eerste vrije training in Brazilië, maar in VT2 reed hij een sterke derde tijd. Toch hangt hij weinig waarde aan wat er op vrijdag gedaan is. "Ik denk dat de omstandigheden vandaag gewoon heel anders zijn dan morgen en zondag. Dat geeft altijd een beetje een vertekend beeld, maar het positieve was dat de auto vandaag meteen wel redelijk goed zat. Er waren niet echt heel grote problemen."