Max Verstappen positief gestemd na 'rommelige dag' op Interlagos

De eerste dag in Brazilië zit erop en Max Verstappen kan terugkijken op een prima eerste dag. De Nederlander reed in de verregende eerste vrije training geen volledige ronde, maar zette in VT2 wel een keurige derde tijd neer.

In de tweede oefensessie moest Verstappen twee mannen voor zich dulden: dat waren Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc. De achterstand van de Nederlander was echter slechts een tiende. Na de vrijdag durfde Verstappen tegenover GPToday.net niet te zeggen of Ferrari daarmee het lek boven heeft na de slechte race in de VS. "Dat weet ik nog niet, maar dat zullen we morgen gaan zien."

Veel waarde aan de tijden van de eerste dag hecht Verstappen dan ook niet. "Het is een beetje een rommelige dag zo. Het is ook niet erg representatief qua temperaturen van zowel de buitenlucht als het asfalt. We moeten kijken naar de positieve punten. De auto werkt erg goed. Er zijn altijd dingen die verbeterd kunnen worden, maar het was een positieve start en morgen beginnen we weer opnieuw."

Verstappen ziet 'positieve' start van weekend

De omstandigheden maakten het lastig voor de coureurs om tests uit te voeren, zeker in de eerste vrije training. Het asfalt was toen nat, waardoor de coureurs pas in de laatste vijf minuten met veel moeite een ronde konden rijden op de slicks. Mede daardoor weet Verstappen nog niet hoe Red Bull ervoor staat op Interlagos, maar wel noemt hij de start van het weekend 'positief'.

"Het was niet de beste dag om dingen te testen, maar dat geldt voor iedereen. Wel is het een positieve start van het weekend. Wel zullen we moeten kijken hoe het ervoor staat met het weer en de baantemperatuur. Ik kan nog niet precies zeggen waar we nu staan, maar uiteindelijk denk ik ook dat het niet echt uitmaakt. Morgen zal het namelijk allemaal anders zijn."