Hamilton kon gebaar Vettel in Verenigde Staten erg waarderen

Het mooie gebaar van Sebastian Vettel na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten heeft indruk gemaakt op Lewis Hamilton. De kersverse wereldkampioen stelde het berichtje van Fernando Alonso ook zeer op prijs.

Hamilton pakte tijdens de vorige Grand Prix in de Verenigde Staten zijn zesde wereldtitel en meteen en nog voor de podiumceremonie meldde Vettel zich bij de nieuwe wereldkampioen. Hoewel dat geen drijfveer voor Hamilton is, kon hij het gebaar wél waarderen. "Erkenning is niet iets wat voor mij een drijfveer is. Het is echter absoluut een eer als andere coureurs erkenning geven, vooral als het van Seb komt, iemand die je respecteert om zijn kunnen."

"Door de jaren heen is er veel gesproken over hun kunnen en je hebt daar geloof in, waardoor je een rapport opbouwt dat constant blijft groeien. Dat zij dan een moment uittrekken om dat beetje respect te laten zien, is geweldig. We weten allemaal hoe moeilijk het is wat wij doen. Alle 20 coureurs in het bijzonder weten dat en slechts een aantal van ons weten echt hoe zwaar het is om op jaar na jaar op consistente basis te winnen. Seb is een van hen, dus dat was echt geweldig."

Hamilton dankbaar voor berichtje Alonso

Tegenover GPToday.net verklapte Hamilton ook dat Fernando Alonso hem een berichtje had gestuurd met een felicitatie. Ook dat kon de Brit zeer waarderen, te meer omdat hij en Alonso in het verleden niet altijd even goed met elkaar konden opschieten. Dat vond zijn oorsprong 2007, toen debutant Hamilton en regerend kampioen Alonso teamgenoten van elkaar waren bij McLaren. Dat leverde destijds de nodige spanningen op.

"Ik kreeg ook een berichtje van Fernando en dat was heel mooi", aldus Hamilton. "Daar ben ik echt dankbaar voor. Door de jaren hebben we een wervelwind aan ervaringen meegemaakt. Ik heb altijd respect gehad voor wat hij bereikt heeft en zijn kunde, en ook om te zien hoe hij gegroeid is gedurende zijn tijd bij McLaren."