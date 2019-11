CEO hint op langer verblijf Mercedes in F1: "De investering is de moeite waard"

De kans is aannemelijk dat Mercedes ook in 2021 en de jaren daarna in de Formule 1 actief blijft. CEO Ola Källenius stelde dat de investeringen in de Formule 1 de moeite waard zijn gezien het succes dat op de circuits behaald werd.

Eerder deze week waarschuwde Mercedes-teambaas Toto Wolff dat het nog geen vaststaand feit is dat de Zilverpijlen ook na 2021 in de Formule 1 actief zijn. Eind 2020 lopen de huidige commerciële afspraken met de teams af en het is nog onduidelijk of Mercedes (en de andere teams) zich vanaf 2021 nogmaals verbinden aan de sport, zeker als de afspraken niet naar de wens van de teams zijn.

Källenius gaf tijdens een meeting van investeerders in Londen hints dat Daimler nog niet klaar is met de Formule 1, ondanks het feit dat het bedrijf 1,5 miljard gaat bezuinigen door middel van onder andere een ontslagronde. "We zijn zes keer op rij wereldkampioen geworden. Dat is uniek en het heeft zich meer dan uitbetaalt wat betreft marketing. Het moet gezien worden als een investering die de moeite waard is", aldus Källenius.

Hamilton ziet graag dat Wolff blijft bij Mercedes

Mocht Mercedes na 2021 in de Formule 1 blijven, dan moeten er ook nog coureurs vastgelegd worden. Zowel het team als Lewis Hamilton sprak al de intentie uit om ook in de toekomst aan elkaar verbonden te blijven, maar op dit moment is het nog allerminst zeker of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Een factor die daarin mee kan spelen, is waar de toekomst van teambaas Wolff ligt.

Wolff wordt in verband gebracht met de rol van CEO van de Formule 1, een job die momenteel in handen is van Chase Carey. Hamilton liet zich in Brazilië uit over zijn verstandhouding met Wolff. "Ik zou hem natuurlijk niet graag zien vertrekken, zeker als ik in de sport blijf. Ik wil echter wel altijd dat mensen hun vleugels uitslaan en doen wat het beste is voor hun carrière. Voor mij is het ook belangrijk om te zien waar hij met zijn hoofd zit."