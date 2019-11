Max Verstappen blij met technical directives: "Goed dat de FIA er bovenop zit"

De FIA heeft de afgelopen weken een aantal gaten in het reglement verhelderd door middel van technical directives. Volgens Max Verstappen is het goed dat de FIA er op die manier 'bovenop' zit.

In de aanloop naar de Grands Prix in de Verenigde Staten en Brazilië bracht de FIA twee technische richtlijnen naar buiten over de motoren en de brandstoftoevoer. Deze zijn naar buiten gebracht als reactie op voorstellen die teams ingediend hebben bij de FIA, die met de directives potentiële mazen in het reglement dicht. Volgens Verstappen is dat een goede zaak, zodat de teams weten wat er wel en niet mag.

"Het is goed. De FIA zit er absoluut bovenop en het is nu voor iedereen heel duidelijk wat toegestaan is en wat niet. Van hun kant is het goed dat ze dit gedaan hebben. Over het algemeen is het goed dat de FIA bij alles er bovenop zit, want de reglementen zijn op alle vlakken erg complex. Voor hen is het ook niet eenvoudig om er meteen helemaal bovenop te zitten, want zoals ik al zei zijn er veel regels", vertelde hij aan GPToday.net.

Verstappen richt zich op wat hij moet doen

In de afgelopen seizoenen heeft Verstappen meer dan eens kritiek gekregen op zijn manier van rijden. Onder andere Lewis Hamilton en Sebastian Vettel waren recent nog kritisch en stelden dat ze Verstappen meer ruimte geven in onderlinge duels. Volgens de coureur van Red Bull Racing is het echter niet zo dat zijn acties eerder geaccepteerd worden als hij wereldkampioen zou zijn.

“Het zou niet zo moeten zijn dat alles oké is zodra je om het kampioenschap vecht", stelt Verstappen, die tevens aangeeft weinig te doen met dergelijke kritiek. "Iedereen heeft zijn eigen mening over zaken en wat betreft mezelf richt ik me altijd om de dingen die ik moet doen. Dat is voor mij het presteren op het asfalt.”