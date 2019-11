Max Verstappen: "Hebben geen regen nodig om in Brazilië competitief te zijn"

Max Verstappen hoopt dat hij en Red Bull Racing dit weekend in dezelfde vorm verkeren als twaalf maanden geleden in Brazilië. Daarbij maakt het hem niet uit of er op zondag regen uit de hemel valt.

Een jaar geleden leek Verstappen in Brazilië op weg naar de zesde Grand Prix-zege uit zijn carrière. De Nederlander was op de zondag duidelijk de sterkste op Interlagos, maar achterblijver Esteban Ocon zorgde ervoor dat de zege buiten bereik bleef. Qua vorm hoopt Verstappen vanzelfsprekend dat dit weekend een kopie wordt van 2018, zo vertelde hij in Sao Paulo tegenover onder andere GPToday.net.

"Dat hoop ik, want normaal gesproken houdt dat in dat we de race kunnen winnen. Vooraf is het altijd lastig te zeggen. Het is belangrijker om de baan op te gaan, te werken aan de balans van de auto en te zien wat er verbeterd kan worden. Van daaruit hoop je natuurlijk altijd competitief te zijn en kijkend naar de laatste races is er zeker een kans dat we hier competitief zijn."

Verstappen verwerpt suggesties dat het hem goed uit zou komen als er zondag regen valt. Afgaande op 2018 zou het ook op het droge goed moeten gaan. "Volgens mij gaat het zondag niet regenen", countert de Red Bull-coureur de vraag of hij regen nodig heeft. "Ik heb er echter geen problemen mee als het droog blijft. Vorig jaar hadden we hier ook een goede race, dus mij maakt het niet uit."

Verstappen wil Interlagos niet zien verdwijnen uit F1

Een van de gespreksonderwerpen op de donderdag in Brazilië is de mogelijke verplaatsing van de Grand Prix naar Rio de Janeiro. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro ziet dat plan graag werkelijkheid worden en hoopt dat de Formule 1 vanaf 2021 verwelkomd wordt op een nog aan te leggen circuit op de oude legerbasis Deodoro.

Daar ziet Verstappen weinig in, te meer omdat Interlagos een van zijn favoriete circuits op de kalender is. "Interlagos is een van mijn favoriete circuits. Het is geen lang circuit en het heeft niet veel bochten, maar het is een erg prettig circuit om op te rijden. Als het mogelijk is om twee Braziliaanse Grands Prix te hebben, dan zou dat een betere oplossing zijn dan de race hier te verliezen."