Lewis Hamilton in Brazilië wederom eenmalig met speciale helm aan de start

Lewis Hamilton zal komend weekend eenmalig met een speciaal helmontwerp rijden. De wereldkampioen van 2019 laat zijn liefde voor Brazilië blijken door op de bovenkant van zijn helm de Braziliaanse vlag te plaatsen.

Coureurs zijn door de FIA verplicht om gedurende het seizoen hetzelfde helmontwerp te gebruiken. Daartoe is besloten nadat onder andere Sebastian Vettel bij vrijwel iedere race aan de start stond met een nieuw ontwerp. Wel bieden de reglementen de ruimte om per seizoen een keer een afwijkend helmontwerp te gebruiken, iets wat de coureurs eigenlijk veel te weinig vinden.

Hamilton gebruikte in Monaco al een afwijkend helmontwerp ter nagedachtenis aan de kort daarvoor overleden Niki Lauda, en in Brazilië zal de helm van de zesvoudig wereldkampioen er weer anders uit zien. Buiten dat hij waarschijnlijk een zesde ster op zijn helm laat zetten voor zijn zesde wereldtitel, brengt hij verder weer een eerbetoon aan Brazilië en zijn grote idool, Ayrton Senna.

Deze keer heeft Hamilton ervoor gekozen om de Braziliaanse vlag groot bovenop zijn helm te plaatsen. Het is niet voor het eerst dat de Mercedes-coureur in Brazilië een ander helmontwerp gebruikt. Dat deed hij onder andere ook in 2011, 2016, 2017 en 2018. Tijdens zijn eerste seizoenen in de Formule 1 reed Hamilton ook met een helmontwerp dat sterk geïnspireerd was door de helm van Senna.