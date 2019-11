De titels zijn verdeeld, maar om deze posities wordt nog gestreden in 2019

Het seizoen 2019 loopt op zijn einde. Met alleen nog de races in Brazilië en Abu Dhabi te gaan zijn beide wereldtitels al vergeven, maar dat betekent niet meer dat de coureurs in de laatste races niets meer hebben om voor te strijden.

Naast de strijd om de overwinning zal er op Interlagos en het Yas Marina Circuit nog gestreden worden om de resterende volgorde van het kampioenschap te bepalen. Dat begint met de strijd direct achter de Mercedessen. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn zeker van posities 1 en 2, maar de posities drie tot en met vijf moeten nog wel verdeeld worden.

Posities 3 tot en met 5

3 Charles Leclerc Ferrari 249 4 Max Verstappen Red Bull Racing 235 5 Sebastian Vettel Ferrari 230

De strijd om P3 in het kampioenschap (en een ticket naar het FIA Gala in december) belooft interessant te worden. Leclerc heeft die positie momenteel in handen, maar Verstappen en Vettel hebben een ideale kans om terrein goed te maken in Brazilië. De Monegask moet daar namelijk een gridstraf van ten minste tien posities inlossen voor het wisselen van een power unit.

Posities 6 tot en met 8

6 Alexander Albon Red Bull Racing 84 7 Carlos Sainz McLaren 80 8 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso 77

Direct na de top 5 wordt er nog gevochten om de posities 6 tot en met 8. Mede doordat hij inmiddels voor Red Bull Racing racet zal Albon waarschijnlijk aan de haal gaan met de zesde positie, maar daarachter gaan Sainz en Gasly strijden om de zevende positie. Het verschil tussen beiden is slechts drie punten en mocht Albon pech kennen in de laatste twee races, dan is ook de zesde positie niet ver weg.

Posities 9 tot en met 14

Een betrekkelijk grote groep coureurs zal met elkaar in duel gaan om de posities 9 tot en met 14 te verdelen. Momenteel bezet Ricciardo de eerste plaats in dit gezelschap, maar de marges zijn klein. Perez volgt op twee punten, Norris zit daar drie punten achter en Hülkenberg volgt op vier punten. Voor Kvyat en Raikkonen gaat het weliswaar lastig worden om nog naar de negende plek te klimmen, maar met puntenfinishes is er wel perspectief op een betere klassering dan respectievelijk P13 en P14.

Strijd om miljoenen voor P6 bij constructeurs

In het constructeurskampioenschap zijn de meeste beslissingen wél gevallen. Mercedes is wederom de overtuigende kampioen, terwijl Ferrari en Red Bull Racing wederom de posities 2 en 3 bezetten. McLaren is zo goed als zeker van de vierde positie, met een gat van 38 punten naar Renault op P5. Het Franse team voelt intussen van achter ook relatief weinig druk, want er is een gat van 18 punten naar P6.

6 Racing Point 65 7 Scuderia Toro Rosso 64

De felste strijd in het constructeurskampioenschap (en om miljoenen euro's aan uitbetalingen door de Formule 1) wordt gevoerd door Racing Point en Toro Rosso. Door de tijdstraffen van Kvyat in Mexico en de Verenigde Staten liep het Italiaanse team een aantal punten mis, waardoor Racing Point in het kampioenschap nu een voorsprong van één punt heeft