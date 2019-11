Goed nieuws voor Max Verstappen: Charles Leclerc krijgt gridstraf in Brazilië

Charles Leclerc zal tijdens de Grand Prix van Brazilië een gridstraf krijgen. Ferrari heeft aangekondigd dat de Monegask op Interlagos uitgerust wordt met een nieuwe krachtbron.

In de Verenigde Staten miste Leclerc bijna de hele derde vrije training vanwege een olielek in zijn motor. Ferrari moest daardoor de krachtbron voorafgaand aan de kwalificatie wisselen voor een ouder exemplaar. Bij een nadere inspectie is gebleken dat de motor ook schade opgelopen heeft, waardoor het gebruik van deze motor niet meer mogelijk is. Omdat ook de oude motor niet meer gebruikt zal worden, krijgt de nummer 3 van het WK een nieuwe motor.

"Charles zal in Brazilië een nieuwe krachtbron krijgen, omdat de vorige op zaterdag in Austin schade opliep", verklaarde Ferrari-teambaas Mattia Binotto in een voorbeschouwing op de Braziliaanse Grand Prix. "Daardoor moest hij de rest van het weekend een eerder gebruikte en minder krachtige versie van de motor gebruiken."

"We lopen een gridstraf op door het plaatsen van een nieuwe motor, maar we zouden weer op ons normale niveau moeten presteren en vechtlust moeten laten zien, om het seizoen positief af te sluiten. Dat zal belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat we progressie boeken met onze auto en dat momentum meenemen richting het werk in de winter. Ik weet dat onze coureurs en het hele team daar volledig op gefocust zijn."

Gridstraf Leclerc prettig voor Verstappen

De gridstraf voor Leclerc is goed nieuws voor Max Verstappen. De Nederlander is met zowel Leclerc als Sebastian Vettel verwikkeld in een strijd om de derde positie in het WK. Leclerc staat momenteel derde met 249 punten, terwijl Verstappen op 14 punten volgt. In Brazilië lijkt hij dus een mooie kans te krijgen om die achterstand te verkleinen.